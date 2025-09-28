Haberler

Tüpten sızan gaz, anne ile kızının hayatına mal oldu

Güncelleme:
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir bakkal dükkanında meydana gelen gaz sızıntısı sonucunda Gülbahar ve kızı Zeynep Tuz hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçenin Çukurbağ köyünde bugün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızının gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sızıntıyı kesti. Anne-kızın cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

