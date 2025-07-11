Niğde'de Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 24 suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.