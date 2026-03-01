Albüm: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları New York'ta Protesto Edildi

NEW YORK, 1 Mart (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde cumartesi günü yüzlerce kişi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli hava saldırılarını protesto etti. Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, pankartlar taşıyarak sokaklarda yürüyüş yaptı.

Kaynak: Xinhua