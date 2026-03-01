Albüm: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları New York'ta Protesto Edildi
ABD'nin New York kentinde yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını protesto etmek amacıyla Times Meydanı'nda toplandı ve pankartlarla yürüyüş yaptı.
NEW YORK, 1 Mart (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde cumartesi günü yüzlerce kişi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli hava saldırılarını protesto etti. Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, pankartlar taşıyarak sokaklarda yürüyüş yaptı.
Kaynak: Xinhua