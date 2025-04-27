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New York'ta Filistin Destekçileri ve İsrail Yanlıları Arasında Arbede

New York'ta Filistin Destekçileri ve İsrail Yanlıları Arasında Arbede
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Brooklyn'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı sinagog önünde Filistin destekçileri ve Ben-Gvir yanlıları arasında çatışma çıktı. Olaylar sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı ve Ben-Gvir'in konuşması iptal oldu.

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi yapan grupla İsrail yanlıları arasında arbede yaşandı.

Brooklyn bölgesinde Filistin'e destek amaçlı gösteri yapan bir grup, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı belirtilen bir sinagogun önünde toplandı.

Yahudi cemaatinin yoğunlukta olduğu bölgede, Ben-Gvir yanlıları ile Filistin destekçileri karşı karşıya geldi.

Gösteride iki grup arasında arbede çıkarken, bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

İsrailli bakan Ben-Gvir'in konuşması da daha sonra iptal edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Brooklyn'deki arbede anları ve polis müdahalesi yer alıyor.

ABD'deki Yale Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri de 24 Nisan'da Ben-Gvir'in konuşmacı olarak okula davet edilmesine tepki göstermiş, üniversitelerine çağırılmasını protesto etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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