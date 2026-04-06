NEVÜ'de geleceğin hemşireleri üniformalarını giyerek mesleğe ilk adımı attı

NEVÜ'de geleceğin hemşireleri üniformalarını giyerek mesleğe ilk adımı attı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen törenle öğrenciler üniformalarını giydi. Törende mesleklerine dair önemli vurgu yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle üniforma giydi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen tören müzik dinletisiyle başladı.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aynur Kızılırmak, üniformanın hemşirelik mesleğinde yalnızca bir kıyafet değil, mesleki kimliğin, etik değerlerin ve toplumsal güvenin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Kızılırmak, sağlık profesyonellerini yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Üniformalarını giyen öğrenciler ile üniversite yöneticileri sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Bayram Deviren, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı