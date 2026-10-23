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Nevşehir Kaymaklı'da araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza ve 60 gün men verildi

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Nevşehir Kaymaklı'da araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza ve 60 gün men verildi
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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde trafikte bir sürücüyle tartışan sürücü, aracından inince 180 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesine 60 gün el konuldu, araç 60 gün trafikten menedildi ve sürücü hakkında tehdit ile hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T'nin trafikte tartıştığı bir sürücünün aracından inerek kendisine saldırı girişiminde bulunduğu ve hakaret ettiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Bekirağa Mahallesi Niğde Yolu'nda bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı, bu sırada aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen M.B. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün el konuldu, araç da 60 gün trafikten menedildi.

M.B. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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