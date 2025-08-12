Nevşehir'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Nevşehir'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü V.A. (75) ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü traktörün altında çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

V.A. (75) yönetimindeki 50 SE 341 plakalı traktör, Sanayi kavşağında, A.A'nın kullandığı 34 DUK 708 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücü V.A, devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan ve ağır yaralandığı öğrenilen V.A, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

