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Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Nevşehir-Gülşehir yolunda patates yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Abdullah Anko olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Nevşehir'de patates yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdullah Anko'nun kullandığı 06 BYS 207 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında tali yoldan çıkan Y.S. yönetimindeki 51 AFF 024 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Anko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Y.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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