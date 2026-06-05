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Patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Nevşehir-Gülşehir yolunda patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Anko hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Anko, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nevşehir- Gülşehir yolunda meydana geldi. Abdullah Anko idaresindeki 06 BYS 207 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Yahya S. yönetimindeki 51 AFA 024 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Anko'nun öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Anko'nun cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

TIR şoförü Yahya S.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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