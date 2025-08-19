Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Kamyon 10 Araca Çarptı: 6 Yaralı

Güncelleme:
Nevşehir'in Göreme beldesinde kontrolden çıkan bir kamyon, park halindeki 10 araca çarparak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Göreme'den Avanos istikametine giden C.H. (67) yönetimindeki 06 CVJ 721 plakalı karton yüklü kamyon, kontrolden çıkarak park ve seyir halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonun çarptığı araçlardaki 6 sürücü yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

Sıkıştığı yerden çıkartılan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
