Nevşehir'de Kayıp İrfan Doğan'ın Cansız Bedeni Bulundu

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Avanos ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki İrfan Doğan'ın cansız bedeni, 8 gün sonra Avanos Hidroelektrik Santral Barajı'nda bulundu. Aile, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 8 günden beri kayıp olarak aranan İrfan Doğan'ın (65) cansız bedeni, Avanos Hidroelektrik Santral (HES) Barajı'ndan çıkarıldı.

Avanos ilçesinde oturan İrfan Doğan'ın ailesi, 8 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Doğan'ın aracı, 4 gün önce Kızılırmak Nehri kenarındaki araç parkında bulundu. Araçta yapılan aramada Doğan'ın cüzdanı ve telefonu bulundu. Aracın yakınlarında arama yapan ekipler, İrfan Doğan'ın cansız bedenine Avanos HES Barajı'nda ulaştı. Doğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğan'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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