Nevşehir'de elini kıyma makinesine kaptıran kişiyi itfaiye kurtardı
Nevşehir'de et çektiği sırada sağ elini kıyma makinesine kaptıran Tayfur Saygılı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İbrahimpaşa Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'ndeki iş yerinin önünde et çeken Tayfur Saygılı, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.
Parmağını makineden kurtaramayan Saygılı ve yanındakiler, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiyenin kıyma makinesini kesmesiyle kurtarılan Saygılı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan