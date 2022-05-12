Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 5 köyde çiftçilere ücretsiz 500 yavru kaz verildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 5 köyde çiftçilere ücretsiz 500 yavru kaz verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan "Kaz Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, ilçeye bağlı Kozluca, Bağlıca, Çullar, İnallı ve Yuva köylerinde 500 yavru kaz üreticilere teslim edildi.

Kaymakam Emine Yıldız Karataş, teslim töreninde, proje ile Acıgöl'ün ekonomik ve tarımsal kalkınmasına destek sunulduğunu belirterek, projenin başka köylerde de uygulanacağını kaydetti.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Nevşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title