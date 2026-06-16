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Nevşehir'de binanın 5'inci katındaki pencereden düşen çocuk öldü

Nevşehir'de binanın 5'inci katındaki pencereden düşen çocuk öldü
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Nevşehir'de 11 katlı bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki Y.Y.E., hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de 11 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden düşen Y.Y.E. (2), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın 5'inci katında oturan Y.Y.E., henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Y.Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başllatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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