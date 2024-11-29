Nevşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemede bulunup, esnafı iş yerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı Caddesi ile Fişekçi ve Sefer sokaklarında incelemede bulunan Başkan Arı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyenin yürüttüğü çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi veren Arı, talep ve önerileri dinledi.

Arı, kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.