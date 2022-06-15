Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor!

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi ilk çıktığı günden bugüne büyük bir ilgi ile izleniyor. Squid Game, Netflix'te en çok izlenen dizilerden bir tanesi olma özelliği taşıyor. Çocuk oyunlarının ölümcül sonuçlar doğurduğu dizide kazanana ise büyük bir ödül vadediliyor. Netflix de son dönemde oldukça popüler olan Squid Game'den ilham alan bir yarışma programı için çalışmalara başladı.

Squid Game: The Challenge 2023'te başlıyor

Dünyanın dört bir yanından 456 adayın katılacağı yarışmanın ödülü 4.56 milyon dolar olarak açıklandı. Kaybedenler ise dizideki gibi ölmek yerine evlerine eli boş bir şekilde dönecekler. Netflix, 2023 yılında çekimlerine başlayacağı program için başvuruları kabul etmeye başladı.

Netflix açıkladı: Squid Game için ikinci sezon geliyor

Katılımcıların en az 21 yaşında olması gerektiği belirtilirken İngilizce bilmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca programın çekimleri için 2023 yılının ilk çeyreğinde katılımcılardan en az 4 haftalık bir boşluk talep ediliyor. 456 kişilik katılımcı sayısı da dizideki rakama atıfta bulunuyor.

Netflix yeni programının adını da duyurdu: Squid Game: The Challange. 10 bölümlük program, televizyon tarihindeki en geniş katılımcı kitlesine sahip olacak. Ayrıca Squid Game'in gerçek hayat versiyonu toplu para ödülü olarak da bir rekor kıracak.

Squid Game, ilk sezonu ile büyük yankı uyandırmıştı. Bir anda en çok izlenenler listesine giren dizi, ilk 28 günde 111 milyon izlenmeyle de bir rekoru elinde bulunduruyor. 2021'de yayınlanan dizinin ilk sezonunun ardından geçtiğimiz günlerde ikinci sezon için de müjde verilmişti.

Peki siz Squid Game: The Challenge adlı yarışma programına katılmak ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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