Netanyahu ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson Batı Şeria'da Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi yerine işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağında görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Johnson ile Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı Shiloh'da dün akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Batı Şeria'daki gasbedilen Filistin topraklarına verdiği destekle öne çıkan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Netanyahu'nun Johnson ile görüşme için Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi yerine Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağını seçmesi dikkati çekti.

Johnson, yine Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı olan yasa dışı Ariel yerleşim bölgesine gitti. İsrail basınına göre, Johnson uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki bir Yahudi yerleşim birimini ziyaret eden "en üst düzey ABD'li yetkili" oldu.

Johnson, yasa dışı yerleşim birimi Ariel'de yaptığı konuşmada, "Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu" iddia etti.