Netanyahu, Trump'ın ABD'yi yönetmesinden dolayı İsrail'in şanslı olduğunu savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde olması dolayısıyla ülkelerinin ve dünyanın "şanslı" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde Trump ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail ile Trump arasındaki ilişkinin boyutuna yönelik soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Beyaz Saray'da Başkan Trump gibi bir dostumuz hiç olmadı. Bunu sadece görüşmelerimizin sıklığından değil, içeriği ve yoğunluğundan da anlayabilirsiniz." yanıtını verdi.

Trump'ın "ABD'ye ve özgür dünyaya liderlik etmesinden dolayı İsrail'in şanslı olduğunu" savunan Netanyahu, bunun sadece ülkesi için değil "dünyanın büyük bir şansı olduğunu" ileri sürdü.