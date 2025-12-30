Haberler

Netanyahu, Trump'ın ABD'yi yönetmesinden dolayı İsrail'in şanslı olduğunu savundu

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde olmasının İsrail ve dünya için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Netanyahu, Trump ile olan ilişkilerinin önemli ve sık olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde olması dolayısıyla ülkelerinin ve dünyanın "şanslı" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde Trump ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail ile Trump arasındaki ilişkinin boyutuna yönelik soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Beyaz Saray'da Başkan Trump gibi bir dostumuz hiç olmadı. Bunu sadece görüşmelerimizin sıklığından değil, içeriği ve yoğunluğundan da anlayabilirsiniz." yanıtını verdi.

Trump'ın "ABD'ye ve özgür dünyaya liderlik etmesinden dolayı İsrail'in şanslı olduğunu" savunan Netanyahu, bunun sadece ülkesi için değil "dünyanın büyük bir şansı olduğunu" ileri sürdü.

