Haberler

Eski Likud Sözcüsünden Yalan Haber İtirafı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Netanyahu'nun partisinden Eli Vered Hazan'ın 2021'de 'yalan haber üretiyorum' dediği video yeniden gündemde. İsrail'in Singapur Büyükelçiliği görevini yürüten Hazan'ın, hükümet basın ofisinin başına getirilebileceği iddiaları tartışma yarattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un eski sözcüsü Eli Vered Hazan'ın "yalan haber" ürettiğini itiraf ettiği video yeniden gündem oldu.

Hazan'ın 2021'de, "gerçeklerin hiçbir öneminin olmadığını" iddia ettiği konuşmasının görüntüleri yeniden uluslararası basında gündeme geldi.

Konuşmasında "Yalan haber üretiyorum." itirafında bulunan Hazan, artık gerçeklerle ilgilenmediğinin altını çizerek "İnsanlar sadece savaştan anlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Hazan, "Sosyal medyada savaş mı istiyorsunuz? Size karşı sosyal medyada savaş vereceğiz." ifadeleriyle sosyal medya platformlarında "yalan haber" yayacaklarına işaret etmişti.

Kısa bir süre önceye kadar İsrail'in Singapur Büyükelçisi olan Hazan'ın, İsrail Hükümet Basın Ofisi'nin (GPO) başına getirilebileceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi
Çorum’un miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu

Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu
Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

Mourinho'nun yine şov peşinde