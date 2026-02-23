Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran konusunda sınırlı bir güvenlik toplantısı düzenlediği bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a olası saldırısı hakkında sınırlı bir güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantıda, İran'ın nükleer programı ve bölgedeki etkileri ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı tartışılırken sınırlı bir güvenlik toplantısı düzenlediği bildirildi.

İsrail basınına yansıyan haberde, Netanyahu'nun güvenlik toplantısı için İsrail Meclisi'ni erken terk ettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi'nde düzenlediği, güvenlik toplantısında İran konusunun ele alındığı belirtilen haberde, toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer güvenlik ve istihbarat şeflerinin katıldığı kaydedildi.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesini savunuyor.

