Nesli tükenme tehlikesindeki Kafkas burunlu engerek görüntülendi

BOLU'da orman üretim işçileri tarafından istiflenen odunların arasında, nesli tükenme tehlikesi altında Kafkas burunlu engerek yılanı cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında işçiler, kesimi yapılan ve istiflenen odun yığınları arasında hareket eden bir yılan fark etti. Farklı dış görünümünden şüphelenen işçiler, yılanı bir süre inceledikten sonra cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince incelenmesi sonucunda yılanın Kafkas burunlu engerek yılanı olduğu tespit edildi. Yılan, inceleme sonrası doğal ortamına geri salındı. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde görülen bu türün, ülkedeki en zehirli yılanlar arasında yer aldığı öğrenildi.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı