Nesli Tehlike Altında Olan Deniz Kaplumbağaları Tedavi Edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tehlike altında olan ve yaralı olarak bulunan 60 yaşında oldukları belirtilen iki deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından denize bırakıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde nesli tehlike altında olan ve yaralı olarak bulunan 60 yaşında oldukları belirtilen iki 'Chelonia Mydas' olarak bilinen deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından denize bırakıldı.

Temmuz ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Sahili'nde yaralı olarak bulunan 2 dişi yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aylık tedavi sonrasında tekrar sağlığına kavuşan 60 yaşındaki iki kaplumbağaya Vali Ali Hamza Pehlivan ve merkez personeli tarafından kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra iki kaplumbağa tekrar bulundukları bölgede sahile bırakıldı. Mersin'de Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından şu ana kadar 47 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.