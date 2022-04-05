Neretva Nehri'nin Osmanlı gerdanlığı: Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında Bosna Hersek'in Mostar şehrine inşa edilen ve Neretva üzerindeki bir "Osmanlı gerdanlığı" gibi uzanan Mostar Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin bölgede en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.