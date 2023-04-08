Nepal'de Gahana Khojne Jatra Festivali Kutlandı
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KATMANDU, 8 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki geleneksel Gahana Khojne Jatra Festivali sırasında Gahana Pokhari olarak bilinen "mücevher havuzunda" kaybolan mücevherini arayan Tanrıça Tundaldevi'nin arabasını omuzlarında taşıyan bölge sakinleri, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Hari.
KATMANDU, 8 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki geleneksel Gahana Khojne Jatra Festivali sırasında Gahana Pokhari olarak bilinen "mücevher havuzunda" kaybolan mücevherini arayan Tanrıça Tundaldevi'nin arabasını omuzlarında taşıyan bölge sakinleri, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel