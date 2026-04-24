Nehre düşen 6 yaşındaki Ahmet'i arama çalışmaları 4'üncü gününde

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Irak uyruklu Ahmet İdris'i (6) arama çalışmaları, 4 gündür devam ediyor.

Olay, 21 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan ikisi dengesini kaybedip suya düştü. Çocuklardan biri çevredekiler tarafından sudan çıkarılırken, Ahmet İdris akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Çocuğu bulmak için ekipler, 4 gündür çalışmalarına devam ediyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve itfaiyeden oluşan 39 personel, 6 bot ve 6 dronla nehir detaylıca aranırken, 4 gündür herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı