NBC anketinde katılımcıların yüzde 71'i ABD'nin yanlış yolda olduğunu söyledi

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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçim öncesi yapılan ankette, katılımcıların yüzde 71'i ülkenin "yanlış yolda" ilerlediğini düşündüğünü belirtti.

NBC News kanalının paylaştığı anket sonuçlarına göre, 28 Eylül ile 12 Ekim arasında 19 bin 135 yetişkin katılımcıya ABD'nin politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.

Yayımlanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 29'u ABD'nin "doğru yolda" olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 71'i ise ülkenin "yanlış yolda" olduğu görüşünü paylaştı.

Ülkelerinin "yanlış yolda" olduğunu düşünen ABD'lilerin oranının, Başkan Donald Trump'ın Ocak 2025'te başlayan ikinci dönemi boyunca görülen en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Trump'ın "başkanlık görevini yerine getirme şekli" katılımcıların yüzde 34'ünden "onay" alırken, yüzde 66'sı ise bunu "onaylamadığını" belirtti. Katılımcıların yarısından fazlası da Trump'ın politikalarının ülkeye "çoğunlukla zarar verdiği" görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların "en çok önem verdiği" meselenin ise ekonomi olduğu tespit edildi.

Seçmenlerin yüzde 55'inden Demokratlara destek

Bulundukları seçim bölgesinde hangi partiye oy vereceği sorulan seçmenlerden yüzde 55'i tercihini Demokrat Parti'den, yüzde 45'i Cumhuriyetçi Parti'den yana kullandı.

Bu tabloya rağmen katılımcıların yüzde 43'ü Demokrat Parti'ye yönelik "olumlu", yüzde 57'si "olumsuz" görüşlere sahip olduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik "olumlu" görüşler yüzde 37, "olumsuz" görüşler yüzde 63 oranlarında seyretti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA