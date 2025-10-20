Nazilli'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane hasadından dönen bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Alınan bilgiye göre, kestane hasadından dönen N.A'nın kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonet, Çobanlar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki G.A. ve H.Ö. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları kendi imkanlarıyla kurtarıp bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel