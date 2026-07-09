NATO Zirvesi'ni Protesto Eden 3 Tkp'li Ev Hapsi Şartıyla Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - NATO Zirvesi'ne karşı düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan TKP üyelerinden 3'ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin, 5 Temmuz'da 36. NATO Zirvesi'ne karşı Kızılay'da yaptığı yürüyüşte 139 kişi gözaltına alınmış, sağlık sorunları nedeniyle 5 kişi serbest bırakılmış, üç parti avukatı da emniyetteki işlemlerinin ardından dün salıverilmişti.

Dört gündür gözaltında bulunan 131 parti üyesi de bugün sabah emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 parti üyesi ev hapsi süresinin ardından, imza şartı ve yurtdışı çıkış yasağıyla; 10 parti üyesi ise imza şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 118 kişi de öğle saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA