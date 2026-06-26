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NATO Zirvesi Öncesi Gözaltına Alınan 49 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi

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NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 225 kişiden 49'u adliyeye sevk edildi. Aralarında akademisyen, gazeteci ve avukatların da bulunduğu 103 kişi tutuklandı, 26 kişi ev hapsine alındı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan ve kolluk işlemleri tamamlanan 49 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerin savcılık ifadelerinin başladığı öğrenildi.

NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 225 kişiden dün aralarında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, ÇHD avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra'nın da bulunduğu toplam 103 kişi tutuklandı, 26 kişi ev hapsi koşuluyla, 6 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri devam eden 90 kişiden 49'u ise bugün adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre adliyeye sevk edilen 49 kişinin savcılık ifadesi başladı. 49 kişiden 23'ünün IŞİD üyesi olduğu belirtildi.

Gözaltındaki 41 kişinin de gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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