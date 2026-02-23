Haberler

NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 bin personel ile katıldığı Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tatbikat, müttefik ordular ile yüksek koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyeti sergiledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 2 bin personel ile katıldığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karada, denizde ve havada sergilediği imkan ve kabiliyetler ile gücünü tüm dünyaya gösterdiği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, müttefik ülke ordularıyla sergilediği yüksek koordinasyon, müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesiyle, disiplinini, profesyonelliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
