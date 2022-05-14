NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok - Haberler

NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak için geldiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen gayrıresmi çalışma yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak için geldiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen gayrıresmi çalışma yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel