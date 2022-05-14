NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
 - Güncelleme:

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak için geldiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen gayrıresmi çalışma yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak için geldiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen gayrıresmi çalışma yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title