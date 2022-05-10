NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı - Haberler

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NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

AA - Emel Öz - Güncel
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NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.

Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor.

InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Emel Öz - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, NASA, Mars, Güncel, Haberler

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