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Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

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Diyarbakır'dan kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın amcası Salim Güran soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 8 yaşındaki Narin'in amca Salim Güran'ın kızı olduğu iddiaları mahkeme ve soruşturma süreçlerinde gündeme gelirken merakla beklenen DNA testinin sonuçlarının çıktığı öne sürüldü. Buna göre Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuval içerisinde derede bulunmuştu.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Cansız bedenin bulunmasının ardından ise Narin'in anne babası dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞ

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

DNA TESTİ YAPILDI

Öte yandan Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğüyle de ilgili çeşitli iddialar mevcut. Bunlardan birisi de Narin'in annesiyle tutuklanan amcası arasında bir ilişkinin yaşanmış olabileceği ve küçük kızın bu duruma şahit olmuş olabileceği yönündeydi. Soruşturma sürerken Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasına yapılan DNA testi sonucu belli oldu.

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

NARİN'İN BABASI KİM?

Gazeteci Emrullah Erdinç'in edindiği bilgiye göre Narin'in amcası olan Salim Güran'ın çocuğu olduğu yönündeki iddiaların ardından yapılan test sonucunda, Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı. Amca Salim Güran'ın kızı olduğu yönündeki iddialar da böylece çürümüş oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (9)

VEDAT ARSLAN:

Bir de bu kadına iftira atıldığını aslında böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını ve kadının yaşadığı acıları düşünün, biri bir şeyi ortaya atınca hemen peşine düşmemek lazım. Tabi kadın aklanmış demiyorum ama delil olmadan da herşeye inanmamak lazım. Empati kurmak şart.

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Şanssız Dertli:

Ya zaten öyle yasak aşk falan yaşayacak tipler değil bence bunlar

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şahabettin Ayyıldız:

Amcasının onun biyolojik babası olmaması onu aklamaz

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Mehmet Akgündüz:

Soru: Kaybolan o kadar çocuk varken neden ilk günden itibaren bulunmadan bu kadar gündem olan sadece Narin? Sanki birileri sonucunu bildiği senaryoyu yazmış ve oynamış ve tutmuş.Röportajda kızının bulunmasından ziyade kendi itabarına odaklanmış bir baba profili gördüm.

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Turgut KARAÇAY:

Allah rahmet eylesin de memlekette gunde kaç çocuk öluyor, istismra ugruyor....Bu olay neden bu kadar buyutuluyor, Türkiyenin tek gundemi bu mu? Medyaya düşerse adalet var, düsmezse yok....mu?

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Mert Kalyoncu:

Yeter artık imdat diye bağıracaz. Tek başlık altında toplayın şu kızın haberlerini. O kadar çocuk öldürülüyor. Kimse haber olmuyor. Irmak Kupal ve ablası Ayşe Kupal öldürüldü. Kim kaale aldı? Çağla Tuğaltay'ın kafası kesildi evinde. 25 senedir katili bulunamadı. Kimin umrunda??

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Delii Yurek:

Her ihtimali düşünmek lazım. Belki ilişkisi vardı belkide yoktu. Bunu hakim sorgulamak zorunda. Neden öldürüldü sorusuna yanıt bulunursa işin içinde birçok kişi olabilir. O yüzden yapması gereken yapılmış.

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murat:

50 milyonluk tarla miras var.baba amca miras için birbirine girmişlerdi.

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