Üye Girişi
Haberler

Narin Güran'ın Ölümü ile İlgili Otopsi Raporu Açıklandı

Narin Güran'ın Ölümü ile İlgili Otopsi Raporu Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, 21 Ağustos’ta öldürülen Narin Güran'ın otopsi raporuna dair açıklamalarda bulundu. Raporda çocuğun ölüm sebeplerine dair bazı tespitler paylaşıldı.

NARİN, 21 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı. Eren, açıklamasında, Narin'in ölümünün 21 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:

1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu, mevcut dişlerin de yerlerinden kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

6- Ölüm sebebi "ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği" belirtilmiştir.

Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar işbu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Nahit Eren Diyarbakır Politika 3-sayfa Güncel Otopsi Hukuk Suç

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });