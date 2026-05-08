Nallıhan'da yangın söndürme helikopteri keşif uçuşu yaptı
Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü, ormandaki yangınlara hızlı müdahale için keşif uçuşu yapan yangın söndürme helikopterini etkin bir şekilde kullanıyor. Eymir Gölü'nden su alarak yapılan tatbikatta, helikopterin orman deposunda çıkan yangına müdahale yetenekleri test edildi.
Orman Genel Müdürlüğünce Nallıhan ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, ilçede konuşlandırılan helikopterle hem keşif hem de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Helikopterin Eymir Gölü'nden aldığı suyu tatbikat gereği orman deposunda çıkan yangına bıraktığını kaydeden Günaçar, yangınlara en hızlı şekilde müdahale etmek için hazır olduklarını ifade etti.
Keşif uçuşuna Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kubilay Akdeniz, Yangın Şube Müdürü Ramazan Öztürk, Makina İkmal Şube Müdürü Hüseyin Taşar da katıldı.