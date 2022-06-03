Myanmarlı Çiftçiler, Maliyetlerinin Artışı Nedeniyle Geçimlerini Sağlamakta Zorlanıyor - Haberler

İki sene önce, Kovid-19 öncesinde, 50 kg'lık bir gübre çuvalı yaklaşık 20.000 kyat (11 ABD doları) ediyordu. Fiyat şimdiden 60.000 kyatın üstüne çıktı ve artışın duracağı düşünülmüyor. Maliyetler zaten ortaya çıkmış durumda ve çiftçilerin ihtiyaç duyduğu şey, hangi şekilde olursa olsun, hasatları için daha fazla ödeme yapılması.

YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar'ın Ayeyarwady bölgesinde 30 yıldır pirinç yetiştiren Nyo Win çok zor bir dönem geçirdi. Fakat kötü hasadın sonrasında her gün artan maliyetler, şu anki sıkıntılarını şimdiye kadarki en büyük zorluğa dönüştürdü. Pirinç ekiminin temel dayanağı olan gübre ve mazot fiyatları bölgede hiç bu kadar yüksek değildi. Dört çocuk babası Nyo, Xinhua'ya bu sene neredeyse hiç para kazanmadığını söyledi. Nargis Kasırgası'nın 2008 yılında ülke gündemine girmesinden beri bölgede yaygınlaşan bir şekilde çiftçiler bir tropik fırtına sebebiyle tahrip olan tarlalarını çürümeye terk etmek zorunda kalıyor. İki sene önce, Kovid-19 öncesinde, 50 kg'lık bir gübre çuvalı yaklaşık 20.000 kyat (11 ABD doları) ediyordu. Fiyat şimdiden 60.000 kyatın üstüne çıktı ve artışın duracağı düşünülmüyor. Nyo, Xinhua'ya "Şu anki durum bizim için çok zor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum" dedi.

Myanmar'ın Yangon şehrinin çevresindeki çiftçiler tarlalara pirinç fidesi dikiyor, 1 Ağustos 2020. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Aynı durumda bulunan çiftçi Tint Lwin de gübre kullanımını yarıya indirmek mecburiyetinde kalmış. Tint Lwin, "Maliyetlerim devamlı artıyor. Gübre kullanımını azaltırken çeltiğimin hala rekabet şansı olacağını düşünüyorum. Elbette bir sonraki hasadım düşecek" dedi. Hükümetin cevabıysa çiftçilerin yurtiçinde üretilen organik gübreleri çok daha iyi kullanmaları ve ithal kimyasallara daha az harcama yapmaları gerektiği yönünde.

Çiftçilerse bunun kendi sorunları için herhangi bir şekilde çözüm olacağını düşünmüyor. Maliyetler zaten ortaya çıkmış durumda ve çiftçilerin ihtiyaç duyduğu şey, hangi şekilde olursa olsun, hasatları için daha fazla ödeme yapılması. 30'lu yaşlarının başında bir başka çiftçi olan Aung Thu, Xinhua'ya tüm emtia fiyatlarının arttığını söyledi. "İki sene önce yaklaşık 90.000 kyat olan bir varil dizel bugün yaklaşık 400.000 kyat" diyen Aung Thu, "Çiftçiler gerçekten mücadele veriyor ve işler daha da kötüye gidiyor" diye ekledi. Myanmar halkının yaklaşık yüzde 70'i kırsalda yaşıyor ve tarıma bağımlı durumda bulunuyor. 2019-2020'de tarım ülke ihracatının yüzde 38'ini sağlamıştı.

Xinhua / Güncel