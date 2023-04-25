Müzik grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa tahliye

ANKARA'da eğlence mekanında konser veren müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine karar verildi.

ANKARA'da eğlence mekanında konser veren müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine karar verildi.

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren, rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.