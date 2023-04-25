Müzik grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa tahliye
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ANKARA'da eğlence mekanında konser veren müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine karar verildi.
ANKARA'da eğlence mekanında konser veren müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine karar verildi.
Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren, rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Korkmaz'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Müştekiler Dudarık ve Oğuz, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Korkmaz da pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini savunarak tahliyesini talep etti.TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİCumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.