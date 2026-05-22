Mut'ta yıl sonu etkinliği düzenlendi
Mut ilçesinde Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi ve kermes yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, etkinliğin özel öğrencilerin sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Mut ilçesinde Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'ndaki etkinlikte öğrencilerinin yıl boyunca öğretmenleriyle hazırladığı ürünler sergilendi, kermes düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, etkinliğin, yıl boyunca büyük emek veren özel öğrencilerin sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.
Okul Müdürü Tamer Tahir Doğan da öğrencilerin küçük dokunuşlarla büyük işler ortaya koyabildiğini belirtti.
Kaynak: AA / Ahmet Güler