Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ikincisi düzenlendi

Seminerlerin ikincisi, Kapadokya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Bora tarafından Mustafapaşa yerleşkesindeki tarihi Medrese Binası A-1 Dersliği'nde verildi.

İki ayrı oturumda yapılan seminer, Üniversite bünyesindeki Kapadokya Araştırma Merkezi ile Nevşehir Rehberler Odası (NERO) iş birliğinde, profesyonel turist rehberleri ve turist rehberi adaylarına yönelik olarak düzenlendi.

Seminerin ilk bölümünde, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Bora tarafından Mustafapaşa'nın "En İyi Turizm Köyü" unvanını almasıyla ilgili sürece, bu kazanımın köye katkılarına ve ileriki dönemde yapılması gerekenlerin neler olduğuna ilişkin hususlara değinildi.

NERO Başkanı Özay Onur da, seminerin bu bölümünde yaptığı açıklamalarda, Mustafapaşa'nın Kapadokya bölgesi için önemi değindi; köyün hak ettiği ilgiyi görebilmesi için çeşitli kesimlere düşen sorumlulukların altını çizdi. Etkinliğe katılan turist rehberleri de benzer konularla ilgili görüşlerini paylaşarak, Mustafapaşa'nın turizmdeki güçlü ve zayıf yanlarına dair görüşlerini dile getirdiler.

Seminerin ikinci bölümde ise Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser tarafından, köyün tarihi, doğal ve kültürel varlıkları ele alındı. Ünser, Kapadokya Üniversitesi bünyesinde yürütülen "Mustafapaşa'nın Tanıtılması ve Tabelalandırılması Projesi" kapsamındaki çalışmalar, bu kapsamda hazırlanan internet sitesi ve oluşturulmakta olan gezi rotalarından bahsetti.

Seminerin ardından, Mustafapaşa köyünde görülebilecek doğal ve tarihi öneme sahip 50 önemli noktadan seçilen bir rota üzerinden, katılımcılarla beraber eğitim turu yapıldı.

Bültenler / Güncel