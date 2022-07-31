Kafedeki yabancı isimleri eleştiren Sarıgül'ü vatandaş hiç beklemediği yerden vurdu: Sen de kola içiyorsun
Son dönemde yayınladığı videolarla gündemde kalmaya devam eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez gittiği bir kafedeki yabancı isimli kahveler vardı. Kafe sahiplerine "Çay nerede çay?" diye seslenen Sarıgül, bir vatandaşın "Siz de sürekli kola içiyorsunuz" yanıtıyla karşılaştı. Sarıgül bu tepkiye "Haklısın, bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" sözleriyle yanıt verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
- Güncelleme:
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede kahve isimlerinin yabancı olmasını eleştirdi.
Son dönemde hayat pahalılığına tepki gösterdiği videolarla gündemde olan Sarıgül, kafe sahiplerine "Çay nerede çay?" diye sordu.
Konuşmaları dinleyen bir vatandaşın "Siz de sürekli kola içiyorsunuz" yanıtıyla şaşkına dönen Sarıgül, şahsa hak vererek "Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" ifadesini kullandı.
Sarıgül'ün kafe diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak görüntülerle ilgili yorum yağdırdı.