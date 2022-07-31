Kafedeki yabancı isimleri eleştiren Sarıgül'ü vatandaş hiç beklemediği yerden vurdu: Sen de kola içiyorsun

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede kahve isimlerinin yabancı olmasını eleştirdi.

"ÇAY NEREDE ÇAY?"

Son dönemde hayat pahalılığına tepki gösterdiği videolarla gündemde olan Sarıgül, kafe sahiplerine "Çay nerede çay?" diye sordu.

"SİZ DE SÜREKLİ KOLA İÇİYORSUNUZ"

Konuşmaları dinleyen bir vatandaşın "Siz de sürekli kola içiyorsunuz" yanıtıyla şaşkına dönen Sarıgül, şahsa hak vererek "Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün kafe diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak görüntülerle ilgili yorum yağdırdı.