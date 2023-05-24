"Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası"

Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'ün ormanda kurtla çekilmiş fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Gerçek olduğu iddia edilen bu görsel sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından birçok kez paylaşıldı.

İddialara konu olan tersine arama tekniğiyle Google'da arattığımızda karşımıza orijinal fotoğraf çıktı.

Atatürk'ün bu fotoğrafı, 1923 yılında Tarsus'a yaptığı ziyaretten çekilmiş.