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Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası

Güncel Haberler

Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'ün ormanda kurtla çekilmiş fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Gerçek olduğu iddia edilen bu görsel sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından birçok kez paylaşıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası

İddialara konu olan tersine arama tekniğiyle Google'da arattığımızda karşımıza orijinal fotoğraf çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası

Atatürk'ün bu fotoğrafı, 1923 yılında Tarsus'a yaptığı ziyaretten çekilmiş.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası

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"Mustafa Kemal Atatürk'ün kurt ile fotoğrafının gerçek olduğu iddiası"
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"Atatürk'ün kurtla çekilmiş fotoğrafı gerçek değil. Atatürk'ün bu fotoğrafı, 1923 yılında Tarsus'a yaptığı ziyaretten çekilmiş. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Güncel Haberler

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