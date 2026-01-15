BBP Genel Başkanı Destici, Miraç Kandili dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de lokum dağıttı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de yatsı namazı sonrası cemaatle bir araya geldi ve lokum ikramında bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de yatsı namazı sonrası lokum dağıttı.
Umre için kutsal topraklarda bulunan Destici, yatsı namazının ardından Mescid-i Nebevi avlusunda cemaatle bir araya geldi.
Cemaate lokum ikramında bulunan Destici, Miraç Kandili'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel