BBP Genel Başkanı Destici, Miraç Kandili dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de lokum dağıttı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de yatsı namazı sonrası cemaatle bir araya geldi ve lokum ikramında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de yatsı namazı sonrası lokum dağıttı.

Umre için kutsal topraklarda bulunan Destici, yatsı namazının ardından Mescid-i Nebevi avlusunda cemaatle bir araya geldi.

Cemaate lokum ikramında bulunan Destici, Miraç Kandili'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
