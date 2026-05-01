Mustafa Destici: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum"

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, savaşların sona erdiği, emekçilerin sorunlarının çözüldüğü daha müreffeh bir gelecek temennisinde bulundu.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birliğimize, beraberliğimize, bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşların, sömürünün son bulmasına, tüm işçilerimizin, emekçilerimizin problemlerinin çözümüne ve daha müreffeh bir geleceğe vesilesi olması dileklerimle tüm çalışanlarımızın ve aziz milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA