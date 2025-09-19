Muş Valisi Çakır, Gaziler Günü'nde Gazilerle Buluştu

Muş Valisi Avni Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Çakır, kahraman gazilerin gözünü kırpmadan vatan ve bayrak için mücadele ettiğini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Çakır, şunları kaydetti:

"Biz et ve tırnağız, asla ayrılamayız. Muş'un, Hakkari'nin nüfusu daha çok batıda. Bu topraklar için, bu vatan için hepimiz eşit mücadele etmişiz. Dolayısıyla doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi de herkesin. Bunun ne anlama geldiğini son yıllarda şu terör örgütlerini kırdığımızda, kardeşliğimizi, dostluğumuzu daha üst tarafa çıkardığımızda daha iyi anladık. Huzuru hissettikçe bir ilin ne kadar geliştiğini, bir bölgenin ne kadar huzura, refaha erdiğini, birlik beraberliğin ne kadar güçlendiğini görüyoruz. Devam eden süreçte inşallah bu beladan ebedi kurtulacağız. Buna mecburuz. Çünkü dört bir yanımız tabiri caizse yanıyor."

Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve gaziler katıldı.