Muş'un Serinova Belediye Başkanı Salih Çakmak Trafik Kazasında Yaralandı

MUŞ'un Serinova Belediye Başkanı Salih Çakmak (59), Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Merzifon- Mecitözü kara yolunda meydana geldi. Muş'un Serinova Belediye Başkanı Salih Çakmak yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak, önce Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başkan Çakmak'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.