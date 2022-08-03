Muş haberleri | Bakan Muş, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı - Haberler

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Muş haberleri | Bakan Muş, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı

Muş gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Dua edilmesi Gong töreni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da ilk olarak, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki gong töreni'ne katıldı.

 - Güncelleme:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması

Dua edilmesi

Gong töreni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da ilk olarak, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki gong töreni'ne katıldı.

AA / Anıl Kuru - Güncel

Mehmet Muş Konya Güncel Haberler

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