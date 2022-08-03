Muş haberleri | Bakan Muş, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı
Muş gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Dua edilmesi Gong töreni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da ilk olarak, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki gong töreni'ne katıldı.
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması
Dua edilmesi
Gong töreni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da ilk olarak, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki gong töreni'ne katıldı.