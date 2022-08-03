Muş haberleri | Bakan Muş, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı Muş gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Dua edilmesi Gong töreni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da ilk olarak, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki gong töreni'ne katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması Dua edilmesi Gong töreni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da ilk olarak, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki gong töreni'ne katıldı. Güncel AA / Anıl Kuru Mehmet Muş Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muş haberleri | Bakan Muş, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.