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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Medya Tasarım Atölyesi Açıldı

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Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Medya Tasarım Atölyesi" açıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, atölyenin üniversitenin imkanlarını genişletmek için bir adım olduğunu belirtti. Atölyede öğrencilere video-kurgu, gazete ve dergi tasarımları, dijital tasarım gibi eğitimler veriliyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Medya Tasarım Atölyesi" açıldı.

Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törende konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitenin sahip olduğu imkanları daha fazla genişletmek ve artırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları atölyenin de yürüttükleri çalışmaların sonucu olduğunu aktaran Alican, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojiye sahip bilgisayarlar aldık. Öğrencilerimiz, video-kurgu gibi bir takım çalışmaları daha iyi sürdürebilecekleri bilgisayarlar, yüksek işlem altyapısı gerektiren matematiksel hesaplamalar, istatistiksel ihtiyaçlar için kullanılacak. Şimdiki hedefimiz yüksek teknolojiye sahip bilgisayarlarımızın sayısını artırmaktır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hem buradaki bilgisayarlarda hem de diğer stüdyolarda üretilen bir takım ürünleri bir gün televizyonun ya da radyonun altyapısı olarak kullanacağız."

Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Tuba Adıgüzel de atölyede öğrencileri sektöre daha donanımlı şekilde hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Burada video-kurgu çalışmaları, gazete ve dergi tasarımları, dijital tasarım gibi eğitimler ve dersler veriyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı, mesleğe daha hazırlıklı yetiştirmek için bu laboratuvarı kurduk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mustafa Alican Medya Teknoloji Güncel Haberler

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