Muratpaşa'nın Turunç Masa Projesi, Haziranda 20 Bin Çağrıya Yanıt Verdi

Muratpaşa Belediyesinin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, haziranda 20 bin 175 çağrıya yanıt verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında hayata geçirilen ve 7 gün 24 saat hizmet veren Turunç Masa, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları üzerinden gelen talep, öneri ve şikayetleri kayıt altına alarak çözüme kavuşturuyor.

Haziranda 444 80 07 numaralı çağrı merkezine yapılan 20 bin 175 aramadan 12 bin 854'ü kayıt altına alındı. Sisteme iletilen başvurular, ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm süreci takip edildi.

En fazla başvuru, bin 134 kayıtla ilçenin en kalabalık mahallesi Güzeloba'dan geldi. Bu mahalleyi 673 başvuru ile Fener ve 654 başvuru ile Çağlayan mahalleleri izledi.

Başvuruların konularına göre dağılımında ise Sağlık İşleri Müdürlüğü öne çıktı. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleriyle ilgili 2 bin 136 başvuru kaydedildi.

Başvuruların çözüme kavuşturulma oranı ve süreç sonunda yapılan geri bildirimler doğrultusunda Turunç Masa'nın haziran ayı memnuniyet oranı yüzde 92,68 olarak belirlendi.