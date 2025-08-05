Muratpaşa'da Hang Drum ve Santur Atölyesi Düzenlendi

Muratpaşa'da Hang Drum ve Santur Atölyesi Düzenlendi
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Muratpaşa Belediyesi, sanatçı Mohammad Sarhangi'nin eğitmenliğinde düzenlenen 'Hang Drum ve Santur Atölyesi' etkinliğinde, 74 müziksever bir araya geldi. Atölyede enstrümanların tarihçesi ve teknik özellikleri tanıtıldı, katılımcılar doğaçlama çalışma fırsatı buldu.

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen "Hang Drum ve Santur Atölyesi" müzikseverlerle buluştu.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Mohammad Sarhangi'nin eğitmenliğinde gerçekleşen atölyeye, aralarında tanınmış sanatçıların da bulunduğu 74 kişi katıldı.

Etkinlikte, her iki enstrümanın tarihçesi ve teknik özellikleri tanıtıldı. Ardından Sarhangi, solo performans sundu. Atölyede katılımcılar, bireysel deneme ve doğaçlama çalışma yapma imkanı buldu.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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