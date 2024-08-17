Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Antalya Müzesi'ni Gezdi

Muratpaşa Belediyesinin yaşlı evi sakinleri Antalya Müzesi'ni gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı evlerinde konaklayan yaklaşık 40 kişi, Karain, Hacılar, Bademağacı ve Karataş-Semayük kazılarında çıkarılarak müzede sergilenen eserleri inceleme fırsatı buldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arkeolog Edip Özgür, ziyaretçilerin yaşadıkları coğrafyayı tanımalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, "Muratpaşa Belediyesi ile iki yıl önce başladığımız 'Antik Kentlerimizi Tanıyoruz' projesi kapsamında öğrencilerle başladığımız geziler, şimdi 65 yaş üstü bireylerle devam ediyor. Bizler yediden yetmişe herkesin tarihe erişmesine, yaşadığımız coğrafyayı tanımalarına katkı vermek gayretindeyiz." diye konuştu.

Gezi sırasında müzenin en ilgi çeken bölümlerinin seramik, bölge kazıları ve İmparatorlar salonları olduğu kaydedildi.